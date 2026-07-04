На Дону за служебный подлог будут судить заведующую ветеринарным участком

В Ростовской области перед судом предстанет заведующая ветеринарным участком, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из релиза следует, что Шолоховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении заведующей ветеринарным участком одного из территориальных отделов бюджетного учреждения.

«По версии следствия, в июне, июле и октябре 2024 года обвиняемая, желая создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и получить премию за выполнение плановых показателей, не выезжая на места для проведения вакцинации животных, внесла в официальные акты заведомо ложные сведения о количестве привитых животных», – говорится в сообщении.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, полностью изобличающую причастность обвиняемой к инкриминируемому деянию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Андреев