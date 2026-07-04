В Екатеринбурге открылась выставка авторских кукол Елизаветы Лоскутовой

В Музее истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) открылась выставка «Кукла – свет души», на которой представлены авторские художественные куклы Елизаветы Лоскутовой.

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На выставке собраны работы, созданные в разные годы и в разных техниках, что позволяет увидеть эволюцию стиля автора, разнообразие художественных приемов и богатство тем, говорится в описании.

Художник-скульптор, член Уральского отделения Творческого союза художников ДПЕ Елизавета Лоскутова — выпускница художественной школы и архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ. Ее работы находятся в частных коллекциях России, США. Бельгии, Казахстана и Белоруссии.

Каждая кукла содержит в себе особенную историю, которую художница хочет изобразить. «Огонек появляется по-разному: от картин, кусочка ткани, событий, которые происходят»,— рассказала она.

Елизавета Лоскутова отметила две работы, посвященные Великой Отечественной войне, — «Весна победы» и «Теперь я числюсь без вести пропавший…». Они непосредственно связаны с трагедией семьи художницы и свои чувства и отношение к этому она выразила в произведениях.

Выставка продлится до конца лета.

Яна Чипура