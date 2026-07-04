В Ростове без света остались жители пяти улиц и садовое товарищество «Электрик»

В Ростове-на-Дону из-за значительного увеличения нагрузки на электрические сети произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго». Уточняется, что авария произошла сегодня ночью, в 02:56.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Из информации следует, что технарушение привело к частичному отключению потребителей в границах пяти улиц Железнодорожного района (Магнитогорской, Кузнечной, Портовой, Циолковского и Набережной), а также садового товарищества «Электрик».

Как разъясняют в компании, с момента отключения и до утра проводились работы по определению места повреждения. Сейчас специалисты Ростовских городских электрических сетей выполняют восстановительные работы. «Для скорейшего возобновления электроснабжения потребителей подключают по временным ремонтным и резервным схемам», – комментируют в «Донэнерго».

Владимир Андреев