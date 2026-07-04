В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Кинолето УБРиР»

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге официально начался пятый, юбилейный фестиваль «Кинолето УБРиР». Он открылся киноквизом и фильмом «Стиляги», просмотр которого сопровождал джаз-оркестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В программе с 3 июля по 2 августа запланировано более 100 разных показов. Как рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин, это будут ленты «Ленфильма», «Мосфильма», «Союзмультфильма», мировые зарубежные картины. На площадке в течение месяца пройдут многочисленные лекции и мастер-классы. Запланирован фестиваль короткометражных фильмов.

Максимальное количество зрителей за один день — около 1 тыс. человек.

«Кинолето УБРиР» — бесплатный кинофестиваль под открытым небом. С 2022 года проходит в парке Маяковского. Показы идут ежедневно, гости могут расположиться на лужайке с пледами или взять напрокат шезлонги. В 2023 году проект признали лучшим социальным проектом на премии Retail Finance Awards. В 2024 году фестиваль посетили более 50 тыс. зрителей.

Стефания Автомонова