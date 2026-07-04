В Ярославской области сняли беспилотную опасность

В Ярославской области снят режим беспилотной опасности. Об этом объявил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» 4 июля в 7:29.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим был введен 3 июля в 15:41. Из-за атаки беспилотников на час перекрывалась федеральная трасса М-8 для транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения движения были сняты в 16:58.

Из-за воздушной угрозы задержалось начало игры Молодежной футбольной лиги. Был закрыт аэропорт Ярославля, о возобновлении полетов Росавиация сообщила в 7:26 4 июля. Из-за ограничений вечером 3 июля был отменен рейс из Санкт-Петербурга в Ярославль и обратно.

Антон Голицын