В НГУ научились выращивать микроводоросли с противоопухолевой активностью

Ученые лаборатории перспективных энергоэффективных технологий Физического факультета Новосибирского государственного университета запатентовали новый способ выращивания в вихревом фотобиореакторе красной микроводоросли Porphyridium purpureum — природного антибиотика, обладающего противоопухолевой и антиоксидантной активностью.

Как рассказали в НГУ, белок Porphyridium purpureum рассматривается как перспективное сырье для фармакологии, косметологии и пищевых добавок. Авторы патента намерены пройти путь от пробирочных объемов к технически и экономически оправданным масштабам. Ученые уже начали поиск партнеров, готовых запускать производство на основе нового способа выращивания микроводорослей.

Как писал «Ъ-Сибирь», стартап-студия НГУ разработала сервис Talk Tuner — интеллектуального помощника для преодоления языкового барьера. ИИ-тренер реализован в формате чат-бота в Telegram.

Михаил Кичанов