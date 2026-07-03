Главные новости за 3 июля. Сочи

По данным Минобороны, за ночь над Черным и Азовским морями, Кубанью, Крымом и рядом областей России сбили 155 украинских беспилотников. Средства ПВО перехватили дроны также в Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской и Калужской областях.

Компания «Аструм Групп» построит в Лазаревском районе Сочи всесезонный курортный кластер «Алеан Резорт Монвер» с шестью гостиничными корпусами на 2,7 тыс. номеров, инвестиции составят 44 млрд руб. Проект предусматривает крытый аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, бассейны и оборудованный пляж, комплекс будет работать по системе «ультра все включено» под управлением Alean Collection, завершение строительства запланировано на второй квартал 2029 года.

В Сочи из 58 автозаправочных станций работают 53, остальные четыре закрыты на плановый ремонт и ребрендинг, еще одна временно не продает горючее. В связи с высоким сезонным спросом и ажиотажем на всех крупных сетях АЗС действуют ограничения на отпуск топлива (от 20 до 30 л бензина и от 30 до 60 л дизеля на одну машину), также станции приостанавливают работу на время воздушной тревоги с последующим 15–20-минутным интервалом.

Авиакомпания Oman Air запустила еженедельные прямые рейсы из Маската в Сочи на Boeing 737-8 MAX, первый борт встретили водной аркой. Оман стал четвертой страной Персидского залива в маршрутной сети сочинского аэропорта после ОАЭ, Бахрейна и Кувейта, что свидетельствует о высоком спросе на отдых в Сочи со стороны жителей Ближнего Востока.

В Сочи и «Сириусе» до 5 июля прогнозируются сильные дожди с грозами, град и шквалистый ветер до 17 м/с, в реках возможны резкие подъемы воды и сход селей. Все городские службы переведены на усиленный режим, жителей и гостей просят воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы.