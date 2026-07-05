Черноземье 05.07.2026, 00:01 Официальные курсы валют ЦБ на 6 июля Австралийский доллар 53,6028 Английский фунт 103,2980 Белорусский рубль 26,5840 Гонконгский доллар* 98,4403 Дирхам ОАЭ 21,0283 Доллар США 77,2264 Евро 88,0304 Индийская рупия** 81,0854 Казахстанский тенге** 16,2764 Канадский доллар 54,4577 Китайский юань 11,3803 СДР 104,8449 Сингапурский доллар 59,7866 Турецкая лира* 16,5544 Украинская гривна* 17,3271 Шведская крона* 79,4677 Швейцарский франк 96,2443 Японская иена** 47,8923 *За 10. **За 100.