Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 6 июля

Австралийский доллар 53,6028
Английский фунт 103,2980
Белорусский рубль 26,5840
Гонконгский доллар* 98,4403
Дирхам ОАЭ 21,0283
Доллар США 77,2264
Евро 88,0304
Индийская рупия** 81,0854
Казахстанский тенге** 16,2764
Канадский доллар 54,4577
Китайский юань 11,3803
СДР 104,8449
Сингапурский доллар 59,7866
Турецкая лира* 16,5544
Украинская гривна* 17,3271
Шведская крона* 79,4677
Швейцарский франк 96,2443
Японская иена** 47,8923

*За 10. **За 100.