В Ярославле задержали футбольный матч из-за беспилотной опасности

В Ярославле задержали начало игры Молодежной футбольной лиги из-за введения режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шинник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Матч «Шинник-М» — «Оренбург» должен был начаться 3 июля в 17:00 на малой арене стадиона «Шинник». Однако в 15:41 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности, а затем перекрыт выезд из города в сторону Москвы.

«Планируется, что игра состоится после отмены такого режима»,— говорится в сообщении клуба.

Алла Чижова