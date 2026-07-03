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В Ярославле задержали футбольный матч из-за беспилотной опасности

В Ярославле задержали начало игры Молодежной футбольной лиги из-за введения режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шинник».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Матч «Шинник-М» — «Оренбург» должен был начаться 3 июля в 17:00 на малой арене стадиона «Шинник». Однако в 15:41 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности, а затем перекрыт выезд из города в сторону Москвы.

«Планируется, что игра состоится после отмены такого режима»,— говорится в сообщении клуба.

Алла Чижова

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