В Ярославле задержали футбольный матч из-за беспилотной опасности
В Ярославле задержали начало игры Молодежной футбольной лиги из-за введения режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шинник».
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Матч «Шинник-М» — «Оренбург» должен был начаться 3 июля в 17:00 на малой арене стадиона «Шинник». Однако в 15:41 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности, а затем перекрыт выезд из города в сторону Москвы.
«Планируется, что игра состоится после отмены такого режима»,— говорится в сообщении клуба.