В Черноземье 7 июля ожидается теплая и дождливая погода, до +25°C

Во вторник, 7 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +16°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +25°C, вечером столбик термометра опустится до +22°C, ночью будет +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем температура поднимется до +25°C, вечером она составит +23°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +18°C, днем будет +24°C, вечером — +21°C, а ночью температура понизится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем — +25°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +22°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +25°C, вечером будет +23°C, ночью — +16°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова