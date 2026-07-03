Рыбинский депутат может занять должность в областном министерстве спорта

Депутат муниципального совета Рыбинска Артем Аристов может перейти на работу в министерство спорта Ярославской области. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на госслужбу. Также с 2018 года он возглавляет дворец спорта «Метеор».

«Под его руководством в «Метеоре» прошли самые большие за последние десятилетия ремонты: привели в нормальное состояние коммуникации, залы, бассейн, крышу. Уверен, его опыт и системный подход принесут пользу всему региону»,— написал господин Рудаков.

Алла Чижова