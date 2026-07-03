МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и грозах 4 июля

В Санкт-Петербурге 4 июля ожидается ухудшение погоды. По данным Северо-Западного УГМС, в городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ В городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей о неблагоприятных погодных условиях в пятницу.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в течение дня, а в отдельных районах — ливни и грозы. В МЧС рекомендовали учитывать погодные условия при планировании поездок и нахождении на улице.

Карина Дроздецкая