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МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и грозах 4 июля

В Санкт-Петербурге 4 июля ожидается ухудшение погоды. По данным Северо-Западного УГМС, в городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы.

В городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы

В городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей о неблагоприятных погодных условиях в пятницу.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в течение дня, а в отдельных районах — ливни и грозы. В МЧС рекомендовали учитывать погодные условия при планировании поездок и нахождении на улице.

Карина Дроздецкая

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