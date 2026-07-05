В Черноземье 6 июля ожидается дождливая погода, до +23°C

В понедельник, 6 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +15°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +23°C, вечером столбик термометра опустится до +20°C, ночью будет +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +23°C, вечером она составит +21°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +17°C, днем будет +22°C, вечером — +20°C, а ночью температура понизится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем — +22°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +23°C, вечером будет +20°C, ночью — +15°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова