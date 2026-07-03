В ритме музыки: T2 поддержит фестиваль Roof Live в Ростове-на-Дону

Т2 выступит генеральным партнером фестиваля Roof Live 2026. Серия из шестилетних концертов пройдет в «Пересвет-Арене» с июля по август. Абоненты компании могут посетить любое выступление на специальных условиях – в рамках программы лояльности «Больше» Т2 предусмотрена скидка 20%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Roof Life Фото: пресс-служба Roof Life

Roof Live – формат летних концертов, объединяющий сольные выступления артистов разных жанров с удобной локацией в «Пересвет-Арене». Сезон будет состоять из шести мероприятий и продлится с июля до середины августа. На сцену проекта выйдут такие популярные исполнители, как Линда, Асия, Моя Мишель, Дельфин, Найк Борзов и группа «Гудтаймс».

T2 подготовил для своих клиентов выгодное предложение: скидку 20% при покупке билетов на любой концерт в рамках фестиваля. Гостей нескольких концертов будет ждать сюрприз от оператора: во время финального трека будут запущены светящиеся маджентовые шары, с которыми получатся особенно эффектные фотографии.

Впервые эта механика будет реализована на концерте Линды: певица откроет сезон Roof Live 2026 в Ростове-на-Дону 4 июля в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Roof Life Фото: пресс-служба Roof Life

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Масштабные летние мероприятия – это всегда больше, чем просто концерты. Они задают настроение всему городу, объединяют людей и становятся частью самых приятных воспоминаний. Для T2 партнерство с Roof Live – это возможность поддержать яркий проект и сделать его доступнее для наших абонентов, благодаря специальной скидке на билеты. Забота о клиентах и поддержка их образа жизни – в ДНК компании. Нам важно, чтобы у ростовчан и гостей города было как можно больше поводов встречаться с друзьями, открывать новую музыку и наполнять лето моментами, к которым захочется возвращаться».

Подробности о мероприятиях, полный перечень исполнителей и заказ билетов доступны на сайте.

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088