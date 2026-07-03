В Ленобласти вдвое сократили срок государственной экспертизы проектов

В Ленинградской области вступили в силу изменения, сокращающие максимальный срок проведения государственной экспертизы проектной документации с 42 до 22 рабочих дней. Об этом сообщили в Telegram-канале городского стройблока.

Согласно нововведениям предельный срок проведения государственной экспертизы теперь составляет 22 рабочих дня вместо прежних 42. Для жилых объектов, включая многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, этот показатель остался без изменений — 20 рабочих дней. Исключение составляют уникальные объекты.

Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов отметил, что сокращение сроков стало одним из результатов работы по цифровизации строительной отрасли. По его словам, изменения касаются организации процессов и не повлияют на требования к качеству проектной документации и проведению экспертизы.

Карина Дроздецкая