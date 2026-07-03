Ярославское УФСБ возбудило дело о публичном оправдании терроризма

Следственный отдел областного УФСБ России возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности в интернете в отношении 60-летнего жителя Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области

«Установлено, что задержанный разместил в открытом сообществе социальной сети комментарий, оправдывающий вторжение боевиков украинской террористической организации на территорию Белгородской, Курской, Брянской областей»,— рассказали в пресс-службе УФСБ.

Ярославец был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ местному жителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Алла Чижова