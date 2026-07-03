Ростовчане рассчитывают получать на пенсии 90 тыс. рублей в месяц — исследование

Жители Ростова-на-Дону рассчитывают получать после выхода на пенсию около 90 тыс. руб. в месяц за счет собственных накоплений и инвестиций. Такие данные приводит исследование СберНПФ, проведенное среди жителей крупных российских городов.



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По данным исследования, Ростов-на-Дону вошел в пятерку городов с самыми высокими ожиданиями по уровню пенсионного дохода. Средний желаемый размер ежемесячных поступлений после завершения трудовой деятельности оказался почти на 37% выше среднероссийского показателя, который составляет 65,8 тыс. руб.

В целом по стране респонденты рассчитывают получать 30% дохода на пенсии за счет продолжения трудовой деятельности, 26% — за счет государственной пенсии, 13% — за счет собственных накоплений. Остальную часть, по мнению участников опроса, могут обеспечить инвестиции, предпринимательская деятельность, доходы от сдачи недвижимости в аренду и другие источники.

По данным исследования, россияне рассчитывают самостоятельно сформировать капитал в среднем в размере 5,5 млн руб. При этом 58% опрошенных ориентируются на дополнительный доход до 50 тыс. руб. в месяц, 22% — на сумму от 71 тыс. до 100 тыс. руб., еще 9% рассчитывают получать более 100 тыс. руб.

«Мы видим, что жители региона все чаще задумываются о формировании долгосрочных накоплений и заранее планируют источники будущего дохода», — сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

По размеру ожидаемого пенсионного дохода Ростов-на-Дону занял пятое место среди крупнейших городов страны. Выше ожидания оказались только у жителей Москвы (122 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (96 тыс. руб.), Красноярска и Кемерова (по 93 тыс. руб.).

Исследование проводилось в июне 2026 года среди 11 тыс. жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.