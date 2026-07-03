Экс-главу «ЛенСпецСтроя» осудили почти на девять лет за растрату средств дольщиков

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему генеральному директору компаний «ЛенСпецСтрой», «ЛенОблСтрой» и «ЛенОблСпецСтрой» Дмитрию Астафьеву. Его признали виновным в растрате более 216,9 млн руб. средств участников долевого строительства, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что с ноября 2013 по ноябрь 2017 года Дмитрий Астафьев, используя служебное положение, вместе с Еленой Остроух и Сергеем Ивановым похитил путем растраты 216,95 млн руб., принадлежавших участникам долевого строительства. Остроух и Иванов признаны виновными в пособничестве в совершении преступления.

Астафьеву назначили 8 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Остроух и Иванов получили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом по 100 тыс. руб.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденных солидарно взыскали 2,481 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Арест на имущество фигурантов сохранен для обеспечения исполнения приговора.

Карина Дроздецкая