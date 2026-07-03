В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 3 июля в 15:41.

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Учреждения продолжают работу в штатном режиме. Подразделения Минобороны и силовых ведомств отражают атаку дронов, пояснил губернатор.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— призвал Михаил Евраев.

Ярославский аэропорт временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

Алла Чижова