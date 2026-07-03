В Ярославской области 6 июля стартует вторая волна приема в первые классы

В школах Ярославской области 6 июля начнется вторая волна приема заявлений в первые классы. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

30 июня завершилась первая волна: принимались заявления от детей, зарегистрированных на закрепленных за школами территориях, а также из категорий, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право.

Вторая волна продлится до 5 сентября. Документы принимают вне зависимости от места регистрации ребенка. При этом зачисление возможно при наличии свободных мест. Такая информация публикуется на сайтах школ.

Всего в школы региона пойдут 13 тыс. первоклассников — столько же детей приняли в 2025 году.

Алла Чижова