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В Ярославской области 6 июля стартует вторая волна приема в первые классы

В школах Ярославской области 6 июля начнется вторая волна приема заявлений в первые классы. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

30 июня завершилась первая волна: принимались заявления от детей, зарегистрированных на закрепленных за школами территориях, а также из категорий, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право.

Вторая волна продлится до 5 сентября. Документы принимают вне зависимости от места регистрации ребенка. При этом зачисление возможно при наличии свободных мест. Такая информация публикуется на сайтах школ.

Всего в школы региона пойдут 13 тыс. первоклассников — столько же детей приняли в 2025 году.

Алла Чижова

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