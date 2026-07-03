«Кресты» закроют на реконструкцию в сентябре

Исторический комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге закроют для посетителей в сентябре. После этого начнется подготовка к редевелопменту, в рамках которого территорию планируют превратить в общественное пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории планируют открыть музей, гостиницу, гастрономические и культурные площадки, а также образовательные пространства

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ На территории планируют открыть музей, гостиницу, гастрономические и культурные площадки, а также образовательные пространства

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщил новый собственник комплекса — группа компаний «КВС», за последний год для объекта подготовили концепцию развития, провели необходимые исследования и экспертизы. Кроме того, ансамбль получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

На территории планируют открыть музей, гостиницу, гастрономические и культурные площадки, а также образовательные пространства. Историческое название «Кресты» при этом сохранят.

Комплекс «Кресты» был построен в 1892 году. В этом году ему исполнилось 134 года. После завершения подготовительных работ инвестор приступит к следующему этапу — редевелопменту исторического ансамбля.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», отели в «Крестах» могут стать крупнейшим тюремным редевелопментом в мире.

Карина Дроздецкая