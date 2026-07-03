Роспотребнадзор назвал безопасные для купания пляжи Петербурга и Ленобласти

В Санкт-Петербурге по состоянию на 2 июля санитарным требованиям соответствует только один пляж — на Первом Суздальском озере в Выборгском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам проверки качества воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге пригодным для купания признали только один пляж

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге пригодным для купания признали только один пляж

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Специалисты исследовали 120 проб, отобранных в девяти водоемах, где расположены 24 городских пляжа. Воду проверяли по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По результатам исследований безопасным для купания признан только пляж на Первом Суздальском озере.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В их числе пляжи на Ольгинском водоеме, Финском заливе, в парке «Морские Дубки», у Колонистского пруда, на реке Ижоре, Безымянном озере, а также на Втором и Третьем Суздальских озерах.

В Ленинградской области специалисты исследовали 100 проб воды. Гигиеническим требованиям соответствуют восемь пляжей в Приозерском районе — на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское и Раздолинское, а также на реке Бурной и реке Вуоксе. Остальные 12 обследованных пляжей санитарную проверку не прошли.

Матвей Николаев