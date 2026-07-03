Ярославский суд рассмотрит дело о махинациях с муниципальной землей

В Ярославле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве и легализации имущества, полученного в результате преступления. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемая в 2018 году с помощью поддельных документов зарегистрировала право собственности на муниципальные земельные участки в городе и Ярославском округе. Затем один из участков она раздробила и продала.

«В результате противоправных действий в незаконный оборот вовлечены четыре земельных участка общей площадью свыше 3,7 га, рыночной стоимостью более 8,3 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело расследовали сотрудники областного УМВД. После завершения расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Кировский районный суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Земельные участки по искам прокуратуры вернули в муниципальную собственность, признав сделки недействительными.

Алла Чижова