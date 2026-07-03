В Кремле заявили, что Калининградская область находится на особом контроле

Развитие Калининградской области остается одним из постоянных направлений работы президента России и федерального правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Песков рассказал о постоянной поддержке Калининградской области со стороны федерального центра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Песков рассказал о постоянной поддержке Калининградской области со стороны федерального центра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы президента РФ. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это, с учетом недружественного положения, требует от федерального центра особой заботы»,— заявил прес-секретарь Владимира Путина.

Господин Песков отметил, что работа ведется сразу по нескольким направлениям, включая обеспечение региона необходимыми ресурсами, реализацию программ развития и их финансирование. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с Калининградской областью, регулярно рассматриваются как президентом, так и правительством России.

Представитель Кремля также добавил, что особый подход к развитию региона обусловлен его географическими особенностями и текущей внешнеполитической обстановкой.

Матвей Николаев