Во Всеволожском районе медики приняли роды в машине скорой помощи

Во Всеволожском районе Ленинградской области бригада скорой медицинской помощи приняла роды прямо в автомобиле по пути в родильный дом. Об этом сообщили в региональной службе скорой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бригада скорой впервые приняла роды в автомобиле во Всеволожском районе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бригада скорой впервые приняла роды в автомобиле во Всеволожском районе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вызов поступил к беременной женщине, у которой схватки происходили с интервалом в пять минут. Во время поездки пациентка рассказала медикам, что ее предыдущий ребенок также появился на свет в машине скорой помощи.

По дороге родовая деятельность стремительно усилилась. Фельдшеры подготовили необходимое оборудование и приняли роды. Спустя несколько секунд после появления головки на свет родился мальчик, который сразу закричал.

После рождения медики обработали пуповину, провели первичный осмотр новорожденного и необходимые гигиенические процедуры. По прибытии в родильный дом мать и ребенка передали дежурным врачам.

Для всех членов бригады эти роды стали первыми в профессиональной практике.

Матвей Николаев