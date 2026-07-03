Во Всеволожском районе медики приняли роды в машине скорой помощи
Во Всеволожском районе Ленинградской области бригада скорой медицинской помощи приняла роды прямо в автомобиле по пути в родильный дом. Об этом сообщили в региональной службе скорой помощи.
Бригада скорой впервые приняла роды в автомобиле во Всеволожском районе
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Вызов поступил к беременной женщине, у которой схватки происходили с интервалом в пять минут. Во время поездки пациентка рассказала медикам, что ее предыдущий ребенок также появился на свет в машине скорой помощи.
По дороге родовая деятельность стремительно усилилась. Фельдшеры подготовили необходимое оборудование и приняли роды. Спустя несколько секунд после появления головки на свет родился мальчик, который сразу закричал.
После рождения медики обработали пуповину, провели первичный осмотр новорожденного и необходимые гигиенические процедуры. По прибытии в родильный дом мать и ребенка передали дежурным врачам.
Для всех членов бригады эти роды стали первыми в профессиональной практике.