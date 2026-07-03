Вход на «Пионерскую» закроют 4 и 5 июля из-за ремонта эскалатора

Вестибюль станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля будет работать только на выход пассажиров. Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщили в городском метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция метро «Пионерская» на два дня будет работать только на выход

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Станция метро «Пионерская» на два дня будет работать только на выход

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В течение двух дней вход на станцию будет полностью закрыт. При этом выйти через вестибюль пассажиры смогут в обычном режиме.

Капитальный ремонт эскалатора на «Пионерской» начался 8 июня и продлится до 21 августа. На этот период по будням с 7:30 до 9:00 вход на станцию ограничен, а с 17:10 до 19:10 вестибюль полностью закрывают для входа.

В метрополитене также предупредили, что время действия ограничений может корректироваться в зависимости от фактического пассажиропотока.

Матвей Николаев