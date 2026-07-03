В ярославском аэропорту вновь ввели ограничения

Днем 3 июля в ярославском аэропорту (Туношна) ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 14:35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— указывается в сообщении.

На сегодняшний день в аэропорту запланирован один рейс: в 20:40 должен прилететь самолет из Санкт-Петербурга, а в 21:30 — улететь обратно.

Ограничения в ярославском аэропорту вводятся второй день подряд, при этом режим беспилотной опасности в Ярославской области объявлялся последний раз 28 июня.

Алла Чижова