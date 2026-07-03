За полгода на Кубани выявили более 15 тысяч случаев рака

В Краснодарском крае за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 15 177 впервые выявленных случаев злокачественных новообразований, следует из данных Клинического онкологического диспансера №1, которые приводит «Бизнес ФМ Краснодар». Годом ранее за аналогичный период было зафиксировано 15 026 случаев, что указывает на незначительный рост заболеваемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации диспансера, наибольшую долю в структуре онкозаболеваний занимает рак кожи — 15,3% (2 399 случаев). Далее следуют злокачественные новообразования молочной железы — 12,2% (1 918 случаев), предстательной железы — 9,9% (1 550 случаев), легких — 8,5% (1 327 случаев) и ободочной кишки — 6,9% (1 087 случаев).

Отмечается, что доля пациентов, у которых заболевание выявлено на ранних стадиях (I–II), увеличилась до 64% против 63% годом ранее, что связывают с развитием системы онкологического скрининга и профилактических осмотров.

Средний возраст пациентов с впервые установленным диагнозом составляет 64 года, за последние десять лет показатель вырос на полгода. В первом полугодии высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «онкология» получили более тысячи пациентов.

В регионе продолжают действовать программы раннего выявления онкологических заболеваний, включая маммографию для женщин 40–75 лет, тестирование на ПСА для мужчин 45–64 лет, анализ кала на скрытую кровь для населения 40–75 лет и цитологический скрининг рака шейки матки.

По итогам 2025 года в Краснодарском крае было выявлено более 29 тыс. случаев онкологических заболеваний, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли около 4 млн жителей региона.

Вячеслав Рыжков