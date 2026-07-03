Осужденного за попытку поджога вышки в Ярославле обвиняют в экстремизме

СК России по Владимирской области возбудил уголовные дела об экстремистских преступлениях в отношении 21-летнего заключенного, осужденного за попытку поджога телекоммуникационной вышки в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июле 2024 года два 19-летних жителя Ярославля были осуждены по статье о террористическом акте. Их задержали сотрудники органов безопасности недалеко от вышки в Дзержинском районе, с собой у молодых жителей города была зажигательная смесь. Поджог планировали совершить по указаниям Украины. Инициатор преступления получил 10,5 лет лишения свободы, а с учетом судимости за мошенничество — 11 лет.

Осужденного направили отбывать наказание в исправительное учреждение Владимирской области. По версии следствия, в 2025 году фигурант неоднократно выкрикивал лозунги, пропагандирующие среди других осужденных признанное экстремистским международное движение, деятельность которого в России запрещена.

Противоправная деятельность была выявлена и задокументирована сотрудниками владимирских УФСБ, УФСИН и СУ СК. Как уточнили в пресс-службе УФСБ, обвиняемый — уроженец Украины 2005 года рождения. В 2025 году он был лишен российского гражданства.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). В следственном управлении добавили, что в мае 2026 года осужденный услышал еще один обвинительный приговор за воспрепятствование выполнению сотрудником исправительного учреждения своих служебных обязанностей и применение к нему насилия.

Алла Чижова