ДОМ.РФ: застройщики Ленобласти опережают петербургских по уровню цифровой зрелости

Уровень цифровой зрелости девелоперских компаний Санкт-Петербурга составил 46%, а Ленинградской области — 50%. Такие данные представила IT-компания «ДОМ.РФ Технологии» по итогам стратегической сессии, посвященной цифровой трансформации строительной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти 90% девелоперов Петербурга используют технологии информационного моделирования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Почти 90% девелоперов Петербурга используют технологии информационного моделирования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В исследовании по Санкт-Петербургу приняли участие 20 из 56 девелоперов, на долю которых приходится 59% строящегося жилья в городе. По данным компании, 90% участников используют технологии информационного моделирования (ТИМ), что превышает среднероссийский показатель. При этом решения на основе искусственного интеллекта внедрили 35% застройщиков.

В Ленинградской области в исследование вошли 34 из 71 девелопера, обеспечивающих 74% текущего объема жилищного строительства. Здесь технологии информационного моделирования применяют 85% компаний, а искусственный интеллект используют 48% участников рынка.

Результаты исследования были представлены в рамках стратегической сессии «Повышение уровня цифровой зрелости девелоперского бизнеса».

Матвей Николаев