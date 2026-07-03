Три человека спасли во время пожара в Ижевске

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали трех жильцов из горящей двухкомнатной квартиры на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания, произошедшего в ночь на 3 июля, составила 28 кв. м.

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«Мы зашли в подъезд и начали включаться в дыхательные аппараты. В этот момент по радиостанции сообщили, что в квартире этажом выше люди просят о помощи. Поднявшись, встретили двух женщин (40 и 35 лет) и 14-летнего подростка. Надели на них маски-самоспасатели и вывели на свежий воздух»,— поделился начальник караула ПСЧ-4 МЧС России Артём Тарасов.

Сообщается, что причиной возгорания стала свеча, которую 58-летняя хозяйка поставила на пол, а после ушла в соседнюю комнату. Вернувшись, она увидела горящий диван. Потушить огонь водой не удалось, после чего женщина, выбежав из квартиры, постучалась к соседям для вызова пожарных.

Возгорание ликвидировали девять специалистов и три единицы техники МЧС России. Пострадавших нет.

Карина Пырина