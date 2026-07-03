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Дрозденко объявил о создании нового комитета для защиты региона от беспилотных угроз

В Ленинградской области создадут комитет, который будет отвечать за вопросы гражданской обороны и безопасности. Об этом решении сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Власти Ленобласти учредят комитет по координации гражданской обороны и безопасности

Власти Ленобласти учредят комитет по координации гражданской обороны и безопасности

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти Ленобласти учредят комитет по координации гражданской обороны и безопасности

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам главы региона, новая структура займется координацией работы по защите жителей, предприятий и объектов критической инфраструктуры от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в задачи комитета войдут поддержка воинских и пограничных подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области, а также помощь военнослужащим региона, участвующим в специальной военной операции.

Господин Дрозденко отметил, что в области уже реализуется ряд мер по обеспечению безопасности. В частности, сформированы мобильные огневые группы, оказывается помощь 6-й армии ПВО техникой и инженерным оборудованием. Однако, по его словам, текущая обстановка требует создания отдельного профильного органа, который будет заниматься этими вопросами на постоянной основе.

Матвей Николаев

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