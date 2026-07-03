Суд в Петербурге вынес приговор экс-руководству ПАО «Звезда» по делу о растрате

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему генеральному директору ПАО «Звезда» Павлу Плавнику, начальнику юридического управления Андрею Бреусову и главному бухгалтеру Альбине Шабалиной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего гендиректора ПАО «Звезда» Павла Плавника признали виновным в растрате 125 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывшего гендиректора ПАО «Звезда» Павла Плавника признали виновным в растрате 125 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Все трое признаны виновными в растрате вверенного имущества в особо крупном размере.

Суд установил, что с августа 2011 года по июнь 2017 года фигуранты организовали схему хищения денежных средств предприятия. По данным следствия, для этого заключались фиктивные договоры между ПАО «Звезда», АО «НПК „Звезда“» и ЗАО «ЭК „Звезда“», на основании которых оформлялись документы о якобы выполненных работах. В результате было похищено более 124,9 млн рублей, предназначенных для хозяйственной деятельности предприятия.

Павлу Плавнику суд назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с тем он освобожден от его отбывания с учетом времени, проведенного под стражей, под домашним арестом и под запретом определенных действий.

Андрею Бреусову и Альбине Шабалиной назначено по два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Матвей Николаев