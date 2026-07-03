Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Муниципальное АО продаст места на крытой автостоянке в центре Ярославля

В Ярославле АО «Центр» (учредитель — мэрия) выставило на продажу помещения крытой автостоянки, расположенные в здании № 45 на улице Большой Октябрьской. Аукционы объявлены на портале «ГИС Торги».

Фото: ГИС. Торги

Фото: ГИС. Торги

8 июня директор муниципального АО Андрей Беренев подписал приказ о реализации недвижимого имущества общей площадью 1 048 кв. м, состоящего из двух помещений на цокольном этаже и одного — на втором. Продаются шесть семейных и восемнадцать одиночных машиномест. Суммарная стартовая цена составила 45 млн руб.

В здании расположен сетевой продуктовый магазин «Дикси», детейлинг, парикмахерская «Пчелка». Ранее в здании напротив джазового центра работал фитнес-клуб «Гараж».

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд