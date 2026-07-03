В горы — за 1 рубль: «Роза Хутор» подготовил специальные предложения ко Дню семьи, любви и верности

С 7 по 9 июля на курорте «Роза Хутор» пройдет приуроченная к празднику акция для многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, семей участников СВО. В течение трёх дней стоимость прогулочного билета на подъемники курорта составит для них символический 1 рубль. Акция проводится по инициативе администрации федеральной территории «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Роза Хутор Фото: пресс-служба Роза Хутор

7, 8 и 9 июля по льготному билету можно совершить путешествие по канатным дорогам курорта, подняться на «Роза Пик» и посетить парк водопадов «Менделиха» — заповедный реликтовый лес, где проложены комфортные экотропы, ведущие к живописным водопадам. Льготные билеты будут отмечены специальным штампом, который дает право на бесплатное посещение территории Сочинского национального парка. Оформлять отдельный пропуск в нацпарк не потребуется.

Приобрести билеты можно в кассах курорта в Роза Долине. Для оформления необходимо предъявить паспорта родителей, свидетельства о рождении или паспорта детей, а также документы, подтверждающие право на льготу. Семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья потребуется заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) и, при наличии, справка об инвалидности. Семьям участников СВО — удостоверение или справка участника СВО и документы, подтверждающие статус членов его семьи.

8 июля для гостей курорта подготовлена большая праздничная программа.

В 10:00 в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря) начнется Большая семейная зарядка. Ее участники получат купоны на бесплатный коктейль в баре ботанических напитков Dr. Herbarius Smith и скидку в ресторан «Груша». В 10:00 и 14:00 Центр активного отдыха «Роза Хутор» проведет бесплатные семейные походы по тропе «Озерный траверс». Для участия потребуются прогулочный билет и предварительная запись по телефону +7 (938) 888-02-14.

В Роза Долине с 12:00 до 16:00 пройдут квесты и розыгрыши призов. Участники выиграют сертификаты на мастер-класс в детский клуб «Роза Хутор», билеты в Музей археологии и высокогорный семейный парк развлечений «Йети Парк». В 13:00 шеф-повар семейного ресторана Modus проведет паэлья-шоу.

В интерактивном этнопарке «Моя Россия» в 12:00 и 15:00 состоятся бесплатные экскурсии «Любить по-русски». Гости познакомятся со свадебными традициями народов России.

Кроме того, 8 июля на курорте будут действовать специальные предложения на развлечения. Например, на посещение подвесных мостов и высокогорных качелей будет действовать акция «три билета по цене двух». Семьи смогут воспользоваться скидкой 20% на летний тюбинг, катание на колесе обозрения, посещение «Хаски Хутора». В парке альпак «Пача Мама» предложат мастер-класс по приготовлению перуанской пиццы по специальным ценам, фотосессии и завтраки с альпаками.

На федеральной территории Сириус, расположенной на побережье Черного моря всего в 30 минутах езды от горного курорта «Роза Хутор», одним из главных событий Дня семьи, любви и верности станет концерт артистов Молодёжной оперной программы Государственного академического Большого театра. Он состоится 8 июля в Концертном центре «Сириус». Прозвучат шедевры камерной лирики Чайковского и Рахманинова, сцены и арии из опер «Война и мир», «Алеко», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Иоланта».

https://rosakhutor.ru/

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»

123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1

ОГРН 1037702012952