Квадратный метр на «вторичке» в Ижевске подорожал на 8,2% за полгода

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости столицы Удмуртии за полгода выросла на 8,2% — до 116,4 тыс. руб. Средняя цена квартиры увеличилась на 6% и составила 5,7 млн руб. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Квадратный метр “вторички” вырос больше, чем метр “первички”, который по итогам полугодия показал прирост всего на 2,6%. Сейчас спрос низок в обоих сегментах, но те покупатели, которые все-таки решают свой квартирный вопрос, предпочитают рынок, где они могут найти квартиру на 18% дешевле, чем в новостройке. Поэтому цены здесь подрастали быстрее (хотя к маю-июню этот рост почти остановился). В настоящее время у продавцов неплохая возможность продать свою квартиру, пока нет ценовой конкуренции со стороны новостроек и легче найти покупателя»,— объясняет гендиректор портала Павел Луценко.

В среднем по 70 крупным городам России цена «квадрата» на вторичном рынке за полгода выросла на 5,5%, до 131,7 тыс. руб., а стоимость квартир — на 4,9%, до 6,9 млн руб. В 65 городах из исследованных зафиксирован рост цен, в пяти — снижение. Ижевск по темпам подорожания квадратного метра занимает 39-е место, по динамике роста цены квартиры — 37-е.

Наиболее заметный рост цен на вторичное жилье зафиксирован в Московской области (+12,6%, до 166,1 тыс. руб. за 1 кв. м), Ленинградской области (+12,6%, до 132,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (+10,9%, до 257,9 тыс. руб.) и Москве (+9%, до 416,8 тыс. руб.). Снижение цены «квадрата» произошло лишь в Сургуте (-1,6%), Грозном (-1,5%), Сочи (-0,9%), Мурманске (-0,5%) и Новокузнецке (-0,2%).

Напомним, цена «квадрата» во вторичке в Ижевске за год подорожала на 13%. По темпам роста за этот период столица Удмуртии находится на 8 месте среди 40 регионов и разделяет позиции с Нижним Новгородом и Самарой и Челябинском, где также зафиксировано подорожание на 13%.

Ижевск занял второе место по динамике средней цены 1 кв. м. в первичном жилье по итогам второго квартала среди 40 крупных городов РФ. По данным портала «Циан», за январь—июнь «квадрат» в столице Удмуртии подорожал на 5,6%, до 146 тыс. руб. Прирост за год составил 16%.