Тоннели к новым станциям фиолетовой ветки метро проложит комплекс «Надежда»

В Санкт-Петербурге утверждена градостроительная документация и заключен контракт на проектирование северного участка Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. После станции «Комендантский проспект» на фиолетовой ветке появится станция «Шуваловский проспект», где будет организована пересадка на станцию «Каменка» Невско-Василеостровской линии. Проходку тоннелей на новом участке выполнит двухпутный тоннелепроходческий комплекс «Надежда», сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге приступили к проектированию северного участка фиолетовой линии метро

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге приступили к проектированию северного участка фиолетовой линии метро

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Далее проектом предусмотрено строительство еще двух станций — «Магистраль № 31» (проектное название) и «Коломяжская», рядом с которой разместится одноименное электродепо.

К строительству «Надежда» приступит после завершения работ на Невско-Василеостровской линии и прохождения технического обслуживания.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что «Метропроект» готовит конкурс на изыскания для продления фиолетовой ветки метро.

Матвей Николаев