На Кубани осужден тренер, под видом витаминов дававший спортсменке анаболические стероиды

Горячеключевской городской суд признал тренера по пауэрлифтингу виновным в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Приговор вступил в законную силу после рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, тренер систематически передавал спортсменке, занимавшейся под его руководством, препараты под видом витаминов, объясняя их прием необходимостью улучшения спортивных результатов. По данным следствия, употребление этих средств существенно повлияло на состояние девушки. Позднее спортсменка усомнилась в характере принимаемых препаратов и обратилась в правоохранительные органы.

Проведенная экспертиза показала, что изъятые у подсудимого вещества содержали оксандролон массой 6,86 г и местанолон массой 4,9 г. Как отмечается в материалах дела, эти объемы превышали установленные законом пределы в несколько раз.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал, заявив, что препараты принадлежали самой спортсменке.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ) и назначил ему наказание в виде штрафа. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. В доход государства осужденный должен выплатить 80 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков