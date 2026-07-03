«Метропроект» готовит конкурс на изыскания для продления фиолетовой ветки метро

Петербургская компания «Метропроект» готовится объявить конкурс на проведение инженерных изысканий для продления Фрунзенско-Приморской линии метро. Стоимость работ предварительно оценивается в 156 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге объявят конкурс на инженерные изыскания для продления фиолетовой линии метро

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге объявят конкурс на инженерные изыскания для продления фиолетовой линии метро

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее предприятие уже заключило контракт на выполнение инженерно-гидрологических изысканий для строительства участка линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское». Согласно данным системы госзакупок, стоимость этого договора составила 435 тыс. рублей. Завершить работы подрядчик должен до конца текущего года.

Основной конкурс на проведение полного комплекса инженерных изысканий планируется объявить в июле. Начальная стоимость контракта составит 156 млн рублей, а срок его исполнения рассчитан до конца 2028 года.

Матвей Николаев