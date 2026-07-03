В Псковской области разрешили отпуск топлива в тару для бытовых нужд

В Псковской области с 3 июля разрешили отпускать топливо в сертифицированную тару для бытовых и хозяйственных нужд. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроме того, владельцам моторных плавсредств разрешили заправлять канистры при предъявлении свидетельства о собственности на судно

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Кроме того, владельцам моторных плавсредств разрешили заправлять канистры при предъявлении свидетельства о собственности на судно

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Жители региона могут приобрести до 5 л топлива в сертифицированную тару для бытовых и хозяйственных нужд. Кроме того, владельцам моторных плавсредств разрешили заправлять канистры при предъявлении свидетельства о собственности на судно.

Губернатор сообщил, что, по данным топливных компаний, поставки на большинство автозаправочных станций выполняются в течение суток. Для проверки этой информации в районы были направлены сотрудники, которые подтвердили, что топливо поступает в обычном режиме, однако его быстро раскупают.

По словам главы региона, наиболее сложная ситуация сохраняется на трассах. Самая длинная очередь днем была зафиксирована в Куньинском районе, где одновременно ожидали заправки почти 100 автомобилей. На некоторых АЗС также действуют технические перерывы, из-за которых отпуск топлива временно приостанавливают.

Карина Дроздецкая