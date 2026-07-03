Сергей Копысов стал прокурором Малопургинского района Удмуртии

Прокурором Малопургинского района в Удмуртии назначен советник юстиции Сергей Копысов. 2 июля его представили главе Малопургинского района, руководителям правоохранительных органов и представителям судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Удмуртии Фото: Прокуратура Удмуртии

Сергей Копысов родился в селе Юкаменское в 1985 году. В органах прокуратуры служит с апреля 2006 года. Работал помощником Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на режимных объектах, заместителем Воткинского межрайонного прокурора. С августа 2024 года замещал должность прокурора отдела по надзору за следствием прокуратуры Удмуртии.