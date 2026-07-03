Прошедший в Рыбинском округе «нефтяной дождь» не опасен для населения

Профильные ведомства провели комплексные проверки всех сред после «нефтяного дождя», прошедшего 14 июня в Рыбинском и еще нескольких округах Ярославской области. По результатам исследований сделан вывод, что угрозы для населения нет. Об этом сообщили в правительстве области.

«Токсического эффекта нет. Выявленные скопления сажи носят только визуальный характер. Сейчас мы продолжаем вести мониторинг. На этой неделе специалисты производят отбор проб в ключевых точках, чтобы гарантировать, что экосистема восстановилась после кратковременного воздействия продуктов горения»,— прокомментировала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования региона Наталья Беляева.

Ранее губернатор Михаил Евраев пояснял, что «нефтяной дождь» был вызван возгоранием резервуара с топливом после атаки БПЛА. По поручению главы региона была создана межведомственная комиссия по ЧС, в которую вошли представители профильного министерства, администрации Рыбинского округа и Главного управления МЧС России по региону.

Специалисты ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба» в тот же день установили боновые заграждения на реке Волготне, впадающей в Рыбинское водохранилище, для предотвращения распространения сажевой пленки, которая была полностью ликвидирована к 15 июня. Лабораторные исследования проб воды, почвы и воздуха, проведенные в период с 14 по 16 июня, не выявили превышения предельно допустимых концентраций.

Для текущего контроля ситуации пробы воды в реке Волготне и месте ее впадения в водохранилище взяты повторно. Биотестирование образцов грунта в деревне Волково показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы.

Выводы специалистов подтвердил заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН Григорий Чуйко. Он сообщил, что частицы сажи в почве не представляют опасности для человека и живых организмов.

Алла Чижова