Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась более чем на 15% в январе—апреле

Средняя номинальная зарплата работников организаций Удмуртии в январе—апреле составила 84,3 тыс. руб. — это на 17,4% больше, чем годом ранее. В реальном выражении рост составил 10,2% сообщили в Удмуртстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Самая высокая зарплата наблюдается в организациях в области информации и связи — 120,5 тыс. руб. В сфере добычи полезных ископаемых она достигла отметки в 118,3 тыс. руб. По направлению финансовой и страховой деятельности — 113,4 тыс. руб. Наименьшую зарплату получают сотрудники гостиниц и общепита — 51,2 тыс. руб.

Среди регионов ПФО Удмуртия заняла третье место по уровню оплаты труда, уступив Татарстану и Пермскому краю. В первом регионе показатель составил 95,4 тыс. руб. Наименьшая зарплата в округе в Чувашии — 68,8 тыс. руб.

Среди муниципальных образований Удмуртии лидируют по уровню зарплаты сотрудники крупных и средних организаций Ижевска — 99,6 тыс. руб. Среди районов республики лидирует Воткинск, где показатель достиг 87,3 тыс. руб. Меньше всего зарабатывают работники в Юкаменском районе — 55,5 тыс. руб.