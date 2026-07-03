В вологодском баре изъяли более 1,3 тысячи литров нелегального пива

Сотрудники УМВД совместно с представителями городской администрации и регионального министерства экономического развития провели проверку бара на улице Карла Маркса. В ходе рейда были выявлены нарушения правил оборота алкогольной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из бара на улице Карла Маркса конфисковали 37 кег пива без документов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Из бара на улице Карла Маркса конфисковали 37 кег пива без документов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установили проверяющие, в заведении продавали пиво без документов, подтверждающих законность его производства и происхождения. В результате вся партия продукции была изъята.

Общий объем конфискованного пива составил 1 370 литров — это 37 кег.

Бармену, осуществлявшему продажу алкоголя, грозит административный штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей. Индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит бар, может быть назначен штраф от 10 до 15 тыс. рублей с конфискацией изъятой продукции. Материалы проверки переданы в суд.

Матвей Николаев