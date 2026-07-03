Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В вологодском баре изъяли более 1,3 тысячи литров нелегального пива

Сотрудники УМВД совместно с представителями городской администрации и регионального министерства экономического развития провели проверку бара на улице Карла Маркса. В ходе рейда были выявлены нарушения правил оборота алкогольной продукции.

Из бара на улице Карла Маркса конфисковали 37 кег пива без документов

Из бара на улице Карла Маркса конфисковали 37 кег пива без документов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из бара на улице Карла Маркса конфисковали 37 кег пива без документов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установили проверяющие, в заведении продавали пиво без документов, подтверждающих законность его производства и происхождения. В результате вся партия продукции была изъята.

Общий объем конфискованного пива составил 1 370 литров — это 37 кег.

Бармену, осуществлявшему продажу алкоголя, грозит административный штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей. Индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит бар, может быть назначен штраф от 10 до 15 тыс. рублей с конфискацией изъятой продукции. Материалы проверки переданы в суд.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд