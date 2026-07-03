«Сферу МК» не выгнали с «Мадагаскара»

Арбитражному управляющему ООО «Спектр Плюс», оператора ТЦ «Мадагаскар» в Тольятти, не удалось оспорить сделку должника с ООО «Сфера МК», которое получило в аренду 2 688 кв. м помещений в «Мадагаскаре» по цене 100 руб. за квадратный метр. Как указано в материалах дела в электронной картотеке суда, стоимость аренды занижена в несколько раз, что подтверждается результатами экспертизы. Однако суды пришли к выводу, что договор аренды содержит элементы договора возмездного оказания услуг — арендодатель привлекал в ТЦ арендаторов и ремонтировал помещения. Как поясняют юристы, заниженная цена сама по себе не влечет недействительность сделки.

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска конкурсного управляющего ООО «Спектр Плюс» Дмитрия Немцева, пытавшегося оспорить сделку компании с ООО «Сфера МК». В 2020 году компания «Сфера МК» получила в аренду 2 688 кв. м площадей в тольяттинском торговом центре «Мадагаскар», который принадлежит «Спектру Плюс».

В сентябре 2023 года банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве владельца ТЦ. Сумма требований составила 753,7 млн руб. Часть требований обеспечена залогом в виде помещений «Мадагаскара» площадью 12 801 кв. м, 5260 кв. м и 4005 кв. м и участка земли площадью 5141 кв. м. В марте 2024 года арбитражный суд признал «Спектр Плюс» банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим суд назначил Дмитрия Немцева.

Четырехэтажный ТЦ «Мадагаскар» на ул. Льва Яшина в Тольятти открылся в 2007 году. По данным ЦИАН, общая площадь торгового центра составляет 22 068 кв. м. По информации в Kartoteka.ru, владелец ООО «Спектр плюс» — Максим Секретарев. Выручка компании в 2024 году составила 75 млн руб., убыток — 228 млн руб. ООО «Сфера МК» зарегистрировано в Самаре в 2020 году. Бенефициаром и руководителем компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является Константин Панков.

В октябре 2024 года Дмитрий Немцев потребовал признать недействительными договоры аренды, заключенные «Спектром Плюс» с ООО «Сфера МК» и взыскать с компании сумму неосновательного обогащения в виде недополученной арендной платы в размере 17,1 млн руб. Конкурный управляющий сослался на то, что договор аренды заключены на нерыночных условиях, арендная плата была существенно занижена, что причинило вред имущественным правам кредиторов. Кроме того, сделка совершена между аффилированными лицами.

В материалы дела поступило заключение эксперта, согласно результатам которого на даты заключения договора и дополнительных соглашений рыночная стоимость аренды помещений варьируется в зависимости от вида помещения и его площади от 209 руб. за квадратный метр до 561 руб. за квадратный метр.

Как установил суд, договор аренды между оператором «Мадагаскара» и «Сферой МК» является смешанным договором, поскольку содержит элементы двух договоров — договора аренды и договора возмездного оказания услуг по поиску арендаторов на имущество арендодателя. Цена исполнения по смешанному договору была определена с учетом взаимного встречного денежного исполнения. Отчеты о привлеченных арендаторах в торговый центр были приобщены к материалам дела.

«В результате оказания ответчиком услуг должнику по привлечению арендаторов на торговые помещения должник за период действия оспариваемого договора получил прибыль в сумме более 70 000 000 рублей. До сентября 2020 года заполняемость торгового центра составляла 9 781,04 кв. м, по состоянию на октябрь 2024 года заполняемость составила 12 591,30 кв. м. Суд принимает во внимание доводы ответчика, подтвержденные материалами дела, о произведенных финансовых вложениях в благоустройство и ремонт переданных ему нежилых помещений. Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг по поиску арендаторов на помещения должника в штате ответчика ООО "Сфера МК" на постоянной основе по трудовому договору работали два опытных профессиональных менеджера по аренде», — говорится в решении Арбитражного суда Самарской области от 12 января 2026 года об отказе в удовлетворении иска.

Как указано в постановлении кассационной инстанции, суд первой инстанции констатировал, что арендатор фактически принял на себя полное управление зданием торгового центра «с целью извлечения максимальной прибыли как от сдачи в субаренду своих помещений, так и от более успешной сдачи в аренду помещений, оставшихся у должника».

Как поясняют юристы, заниженная цена сама по себе недействительность сделки не влечет.

«По пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве оспаривается не низкая цена как таковая, а неравноценность встречного исполнения, и она оценивается по всей совокупности условий сделки, то есть по соотношению того, что должник отдал, и того, что получил взамен. Именно поэтому в данном деле суды неравноценности не усмотрели: пониженная арендная ставка компенсировалась встречным предоставлением арендатора — поиском арендаторов, ремонтом, содержанием и управлением помещениями. Принципиально отметить, что суд пришел к выводу, что занижения в правовом смысле и не было», — говорит старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.

С ним согласен руководитель аналитической группы отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко: «Даже если стоимость аренды является заниженной относительно средневзвешенных цен на рынке, само по себе это не является основанием для признания сделки недействительной. Принцип свободы заключения договора предполагает, что справедливой ценой аренды будет являться та, о которой арендатор и арендодатель договорились без принуждения. Несмотря на то, что низкая цена сама по себе не является основанием для признания сделки ничтожной, при наличии некоторых обстоятельств она может являться индикатором наличия, например, злоупотреблений правом, заключения ценового сговора, наличия конфликта интересов, аффилированности или недобросовестности одной из сторон. В конкретном случае договор аренды составлен таким образом, что низкая ставка обусловлена возмездным оказанием услуг. Это значит, что низкая арендная ставка компенсируется иными обязанностями, и оценка убыточности сделки должна учитывать весь комплекс условий, а не только ставку 100 руб. за квадратный метр. Поэтому тот факт, что экспертиза установила заниженную арендную плату относительно рынка, сам по себе не стал основанием для признания договора недействительным, суд увидел экономический смысл сделки и наличие дополнительных услуг в рамках договора».

Сабрина Самедова