Жителя Ялты осудили на 18 лет за госизмену

Житель Ялты признан виновным в совершении государственной измены и приговорен к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что летом 204 года фигурант вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины. По заданию куратора он на установленную в автомобиле камеру видеонаблюдения записал места дислокации личного состава правоохранительного органа. Затем отправил информацию представителю иностранного государства в одном из мессенджеров.

Действия подсудимого были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Верховный Суд Республики Крым приговорил жителя Ялты к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.

Алина Зорина