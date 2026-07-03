На АЗС Новороссийска закончился бензин

На автозаправочных станциях Новороссийска утром 3 июля отсутствует бензин, заправка осуществляется исключительно по топливным картам, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным МЦУ, на восьми заправочных станциях города-героя в ограниченном количестве доступно дизельное топливо.

Ранее МЦУ Новороссийска сообщало, что владельцы топливных карт пользуются приоритетом, поскольку в первую очередь это предприятия жизнеобеспечения города — коммунальные службы, службы спасения, автотранспорт медицинских учреждений, поставщики товаров и услуг первой необходимости.

Актуальную информацию о наличии топлива на АЗС новороссийцам предложили отслеживать на онлайн-карте портала «Мой Новороссийск».

Алина Зорина