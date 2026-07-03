В Удмуртии с начала года зафиксировано 9,4 тыс. случаев присасывания клещей

В Удмуртии зарегистрировано 9,4 тыс. обращений о присасывании клещей, 2 тыс. приходится на детей. За последнюю неделю зарегистрировано 600 случаев, сообщает реготделение роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в лесной зоне, на лесополосах, территории садоводческих товариществ и личных хозяйств, в местах отдыха и на кладбищах.

Из 7,2 тыс. исследованных на наличие возбудителей клещевого энцефалита положительными оказались 61 клещ (0,8%). На боррелиоз проверены 7 тыс. особей, из них 2,5 тыс. больные (36,3%). На анаплазмоз исследованы 6,4 тыс. клещей — 63 (1%) зараженные. На эрлихиоз из 6,4 тыс. положительными оказались 307 (4,8%).

С начала эпидемического сезона в Удмуртии зарегистрирован 31 случай заболевания клещевыми инфекциями: 13 случаев вирусного энцефалита и 18 случаев боррелиоза.

Карина Пырина