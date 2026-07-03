21 водный объект в Удмуртии не прошел проверку Роспотребнадзора

Только три пруда для купания в Удмуртии получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии СанПин. Как сообщили в реготделении Роспотребнадзора,

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21 водный объект, включая Ижевский пруд, не прошли проверку.

«Управлением отобраны 29 проб воды из открытых водоемов республики по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим, вирусологическим показателям и показателю индекс токсичности»,— говорится в сообщении.

Соответствуют нормам пруд на реке Чумойка в Завьяловском районе, пруд на территории базы отдыха «Красная горка» в Воткинском районе и Можгинский городской пруд.