В Калининградской области закупят топливо для скорой помощи почти на 10 млн рублей

В Калининградской области объявили электронный запрос котировок на поставку автомобильного топлива для машин скорой помощи. Начальная стоимость контракта составляет 9,99 млн рублей. Прием заявок продлится до 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для машин скорой помощи в Калининградской области планируют приобрести бензин и дизель на 10 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Для машин скорой помощи в Калининградской области планируют приобрести бензин и дизель на 10 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно документации, поставщику предстоит обеспечить медучреждения тремя видами топлива экологического класса не ниже Евро-5: бензином АИ-92, бензином АИ-95 и межсезонным дизельным топливом.

Начальная цена закупки предусматривает стоимость АИ-92 на уровне 74,63 рубля за литр, АИ-95 — 79,64 рубля, дизельного топлива — 88,13 рубля за литр. При этом стартовые цены на бензин примерно на пять рублей выше текущих розничных цен в Калининграде, тогда как стоимость дизельного топлива в регионе варьируется от 82,13 до 159 рублей за литр.

Исходя из максимальной стоимости контракта, общий объем закупки составит около 123,7 тысячи литров топлива. Поставки должны осуществляться до конца года через автозаправочные станции, расположенные в Калининграде и муниципалитетах области, за исключением Гурьевска. Получение топлива будет организовано с использованием топливных карт.

При рассмотрении заявок преимущество получат предложения с топливом российского производства.

Матвей Николаев